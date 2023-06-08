نهائي دوري الأبطال.. الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم متجهة إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

الخطيب يحذر من الاستفزازات

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى المغرب من أجل خوض لقاء الإياب ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



يترأس البعثة حسام غالي عضو مجلس الإدارة وقائد الفريق الأحمر الأسبق بينما يرافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي وأغلب أعضاء المجلس من أجل دعم ومؤازرة الفريق الأحمر في مهمته.

واستقر مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على مضاعفة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية ووعد اللاعبين بهذا الأمر لتحفيزهم قبل لقاء الإياب ضد الوداد بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

و تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشكل واضح مع لاعبيه حول ضرورة عدم الانسياق وراء الاستفزازات التي من الوارد أن تحدث سواء من الجماهير أو من لاعبي الوداد أو حتى من بعض القرارات التحكيمية مطالباً بالتركيز في نقطة واحدة وهي الخروج بالنتيجة التي تضمن للفريق التتويج باللقب.

و منع محمود الخطيب الخطيب الجهاز الفني ولاعبي الأهلي من الحديث عن الأمور التحكيمية تماماً في وسائل الإعلام خاصة أن الإدارة رفضت فكرة تقديم شكوى ضد الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي أدار لقاء الذهاب أمام الوداد.