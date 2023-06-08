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الخميس 08 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يضاعف مكافآة دوري الأبطال.. والخطيب يحذر من الاستفزازات

الأهلي
الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى المغرب من أجل خوض لقاء الإياب ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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يترأس البعثة حسام غالي عضو مجلس الإدارة وقائد الفريق الأحمر الأسبق بينما يرافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي وأغلب أعضاء المجلس من أجل دعم ومؤازرة الفريق الأحمر في مهمته.

واستقر مجلس ادارة الأهلي على مضاعفة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية ووعد اللاعبين بهذا الأمر لتحفيزهم قبل لقاء الإياب ضد الوداد بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

وتحدث الخطيب بشكل واضح مع لاعبيه حول ضرورة عدم الانسياق وراء الاستفزازات التي من الوارد أن تحدث سواء من الجماهير أو من

لاعبي الوداد أو حتى من بعض القرارات التحكيمية مطالباً بالتركيز في نقطة واحدة وهي الخروج بالنتيجة التي تضمن للفريق التتويج باللقب.

ومنع الخطيب الجهاز الفني ولاعبي الأهلي من الحديث عن الأمور التحكيمية تماماً في وسائل الإعلام خاصة أن الإدارة رفضت فكرة تقديم شكوى ضد الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي أدار لقاء الذهاب أمام الوداد.

واعترض كولر في المؤتمر الصحفي بعد لقاء الذهاب على تعيين الإثيوبي باملاك تسيما لإدارة النهائي وأكد أنه لا يفهم فكرة تعيين حكم على وشك الاعتزال لإدارة نهائي البطولة.

وطلب الخطيب من الجميع ضرورة التركيز فقط داخل أرض الملعب وعدم السقوط في فخ الاستفزازات خاصة أن الجماهير لن تقبل بضياع البطولة مرتين متتاليتين.

وقام حسام غالي رئيس البعثة وعضو المجلس بالتنسيق مع مسؤولي السفارة المصرية في المغرب من أجل الحديث عن بعض النقاط الخاصة بالحضور الجماهيري والتنسيق حول تذاكر اللقاء المخصصة للأهل والتي سيتسلمها مسؤولو القلعة الحمراء.

وعلى الصعيد الفني ، عقد كولر جلسة مع لاعبيه من أجل مواجهتهم بأخطاء لقاء الذهاب والحديث عن ضرورة عدم تكرارها في مواجهة الإياب.

وتحدث كولر بشكل واضح مع لاعبي خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج بأنه لن يقبل تكرار بعض الأخطاء الخاصة بفقدان الكرة وضياع الاستحواذ والتمريرات المقطوعة.

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