الأهلي يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى المغرب، لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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و يرافق بعثة الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و التي تطير إلى المغرب برئاسة الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، لخوض المباراة المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

و خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ و للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، و خاض فريق الأهلي فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

و حقق فريق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب

و خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الخميس على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالمادي الأهلي ، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، و خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

تدريبات خاصة لرباعي الأهلي في مران اليوم

و أدى رباعي حراسة المرمى ؛ و محمد الشناوي و علي لطفي و مصطفى شوبير و حمزة علاء ، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي .

و تغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم متجهة إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

و حقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي .