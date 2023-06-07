لحظة إنقاذ 34 شخصًا من الغرق بينهم 26 سائحًا في مرسى علم (شاهد)

أنقذ طاقم لنش سياحي، 26 سائحًا بولنديًا الجنسية، و8 آخرين كانوا على متن لنش سياحى آخر، كادوا أن يغرقوا خلال رحلة بحرية في شواطئ مرسى علم.

وكان السياح يقومون برحلة غوص في أحد الشواطئ، في لنش سياحى يدعى "نيوم دريم" وكان على متنه 26 سائحًا بولنديًا و6 أفراد "طاقم عمله"، ومرشدين، بمنطقة قطعة الشرم جنوب البحر الأحمر أثناء إبحاره لرحلة غوص، إلا أن اللنش بدأ في الغرق.

وبمرور لنش آخر شاهد الأول يتعرض للغرق، قاموا بإنقاذهم جميعًا ونقلهم إلى لنشهم، وتبين أنه كان على اللنش الغارق 26 سائحًا بولنديًا، و6 أفراد "طاقم عمله" ومرشدين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.