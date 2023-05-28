فريق طبي بالأقصر ينجح في إنقاذ حياة شاب مصابًا بقطع بالشرايين الرئيسية بالذراع

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولي، منتصف ليلة أمس، شابًا مصابًا بقطع الشرايين الرئيسية بالذراع الأيسر، يصاحبه نزيف حاد بالاضافة إلى قطع كامل في الوتر.

وأصدرت إدارة المستشفى بيانًا، أكدت فيه أنه تم التعامل الفوري مع الحالة للحفاظ على حياته من قبل فريق الطوارئ بالمستشفى، كما تم فتح غرف عمليات الطوارئ، واستدعاء كافة التخصصات اللازمة للفريق الطبي من جراحات الأوعية الدموية وجراحات التجميل والتخدير والتمريض والأشعة والمعمل؛ لإجراء جراحة دقيقة وعاجلة لمدة 6 ساعات متواصله من بعد منتصف الليل وحتي ساعات الصباح الأولى.

وأكدت إدارة المستشفى أن الفريق الطبي نجح في إنقاذ حياة الشاب، وتم إصلاح قطع الشرايين، والوتر مع إيقاف النزيف وخروج الشاب بصحة جيدة كما استمرت المتابعة الصحية له وخضوعه لخدمات العلاج الطبيعي التكميلي؛ لاستعاده الحركة بأطراف الأصابع واليد.

أشرف علي إجراء الجراحة كل من: د.محمد عبدالخالق

_( استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفي الكرنك الدولي)

د.محمود حفني _( استشاري جراحة التجميل بمستشفي الكرنك الدولي)، بالإضافة إلي الفريق الطبي المعاون من اخصائي التخدير والجراحة والتمريض والأشعة والمعمل.

