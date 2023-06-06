وزير الصناعة السعودي يزف بشرى سارة حول الاستثمار في مصر.. المليارات قادمة

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن 30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر وهي قابلة للزيادة والنمو، كما أن التبادل التجاري يقترب من 21 مليار دولار، مضيفًا أنه رقم أقل من الطموحات، ولكنه بداية جيدة وينم عن وجود فرص كبيرة بين البلدين.

ولفت خلال استضافته ببرنامج “عن قرب”، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة “القاهرة الإخبارية”، إلى أنه يتوقع نمو التبادل التجاري بشكل كبير، وجزء من الاستثمارات التي لم تبدأ في الإنتاج بعد ستكون منتجة توفر فرصة كبيرة تساهم في التبادل التجاري.

وأكد أن المملكة تهتم بنوعية التبادل التجاري وليس فقط الكمية؛ لأن الكميات المرتبطة بظروف أسواق متقلبة تهدف إلى وجود استدامة، ولدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي لتنمية الذكاء الاصطناعي وتبنيه، فالبلدين لديهما طاقات بشرية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات البلدين في هذا القطاع، وهذا يخلق مساحة كبيرة للنمو بشكل سريع.

مصر لاعب مهم

ولفت إلى أن مشاركة مصر بمؤتمر التعدين كانت رائعة، والأهم فيها التمثيل على أعلى مستوى، و"أهم شيء المناقشات ونوعية المشاركات، ونعتبر مصر شريك في هذا المؤتمر، ومصر لاعب مهم وأساسي ونطمح إلى المزيد من التعاون".

وأضاف أن الاستعدادات لمؤتمر العام المقبل على قدم وساق، ومعظم الشركات العالمية الكبرى شاركت على أعلى مستوى في المؤتمر الماضي، والشركات المقدمة للخدمات والبنوك الاستثمارية والشركات المقدمة للتقنيات والمراكز البحثية كذلك.

حل مشكلات المستثمرين

ونوه إلى أن التحديات الاقتصادية جزء من الدورة الاقتصادية، كما أن طبيعة الاستثمار الصناعي طويلة المدى، لذلك المستثمر معتاد على هذا الجانب من التقلبات في الأسواق، ودور الحكومة أخذ المبادرة لمساعدة المستثمرين وقت الأزمات وهو ما قامت به السعودية للمستثمرين ودعم العمالة وقت أزمة كورونا من خلال تأجيل الكثير من الأقساط، ودعم العمالة وهذا هو الدور الذي نطمح له.

وأكمل: “ناقشنا مع وزير الصناعة والتجارة المصري وجود فريق مشترك يجتمع بشكل دوري وأن يستمع لتحديات المستثمرين ويتعامل معها أولا بأول”.

وأكد على فرص التعاون بين الجانبين كبيرة جدا، وكان من الصعب معرفة هذه الفرص في ظل غياب استراتيجية واضحة، واليوم المملكة بها استراتيجية واضحة، و"تحدثنا أمس مع وزير الصناعة المصري عن مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وكيف يمكن أن تساهم المملكة في توفيرها أو بناء صناعات داخل السوق المصري لتوفيرها".