السفارة السعودية بالقاهرة تنشر فيديو.. جولة زيارة وزير الصناعة السعودي

نشرت السفارة السعودية بالقاهرة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي والتغريدات "تويتر"، فيديو لجولة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف لمصر.

وزير الصناعة السعودي يزور مصر

وبدأت جولة وزير الصناعة السعودي، باجتماع ثنائي مع وزير التجارة والصناعة المصري، واجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوقيع مذكرة تفاعم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة فاليو مصر.

#فيديو | جانب من الأنشطة واللقاءات التي تمت خلال زيارة معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريف لجمهورية #مصر العربية. pic.twitter.com/C5Qt1v4k3E — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 5, 2023

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية الصناعية في ملف الصناعة.

وأجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الغرفة التجارية ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ " بندر بن إبراهيم الخـُريف " والوفد المرافق ، جولة تفقدية بمجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعظيم الفرص الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين .

اجتماع وزير الصناعة المصري ووزير الصناعة السعودي

وخلال الاجتماع، أعرب بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بهذه الزيارة، قائلًا: أنقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد دومًا على قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتقدم الوزير السعودي بالشكر للدولة المصرية على دعمها لمسعى السعودية لاستضافة معرض إكسبو 30، مُشيدًا برؤية مصر التنموية "2030". كما توجّه بالشكر أيضًا لمصر على جهودها خلال مؤتمر " مستقبل التعدين" الذي أصبح مؤتمرًا مهمًا يتعاطى مع مستقبل هذا القطاع وتحدياته.