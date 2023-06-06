وزير الصناعة السعودي: نسعى لزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أن العلاقات المصرية السعودية، مميزة ووطيدة، وتستحق أن نبذل الجهد الكبير لتفعيلها على الجانب الاقتصادي كما هي مفعلة بين الشعبين والقيادتين.

رؤية الممكلة 2030

وأوضح الخريف، أن السعودية، تبنت منذ إطلاق رؤية الممكلة 2030، تنويع القاعدة الاقتصادية، والتركيز بشكل كبير على قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، لتكون مساهم حقيقي في النمو والتنمية.

وأشار وزير الصناعة السعودي، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب" الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجد معها تقاطعات كبيرة جدًا في معظم توجهاتنا سواء في التعدين، أو الصناعة.

وأردف أن قطاع التعدين قطاع جديد، ومهم وننظر له على أنه سيكون الركيزة الثالثة للصناعة في الممكلة؛ كما أن الاستراتيجية في التعدين مرتبطة أن تكون هناك قيمة مضافة للقطاع داخل الاقتصاد وتكامل مع بقية دول المنطقة.

ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إلى أنه في الجانب الصناعي أطلقنا الاستراتيجية الصناعية الطموحة، سواء من أهدافها من مشاركة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي، أو خلق الفرص الوظيفية والاستثمارات، وكذلك من خلال الجانب النوعي ونوعية المنتجات التي نستهدف تصنيعها والتعقيد الذي نستهدف تحقيقه والقيمة المضافة العالية، وفي كل الجوانب نجد فرص للتعاون مع الأشقاء في مصر.