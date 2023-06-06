عمدة كاخوفكا يعلن إجلاء 600 منزل بعد انهيار السد

أعلن عمدة بلدة نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء 600 منزل بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا، ويأتي ذلك بعد إعلان روسيا لحالة الطوارئ في المناطق المحيطة بالسد.

وتعرض سد نوفا كاخوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا بجنوب أوكرانيا لأضرار جراء انفجار، مما أدى إلى فيضانات في المنطقة التي تضررت بالفعل.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية " تاس" أن المرسوم صدر عن السلطات المحلية المدعومة من موسكو حول سد نوفا كاخوفكا.

وارتفع منسوب المياه في منطقة خيرسون بالفعل بمقدار عشرة أمتار ، مع غمر العديد من الجزر الواقعة في اتجاه مجرى النهر بالكامل ، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتخشى السلطات المحلية من ارتفاع منسوب المياه بما يصل إلى 12 مترًا، وفقًا لرئيس بلدية نوفا كاخوفكا الذي عينته روسيا ، والذي قال إن بلدة نوفا كاخوفكا أصبحت الآن مغمورة بالمياه وأن حوالي 600 منزل قد غمرتها المياه.

وقال فلاديمير ليونيف في رسالة بالفيديو عبر تليجرام وقال إن المياه مستمرة في التصاعد، يجري إجلاء مدنيين من المناطق المجاورة التي غمرتها المياه حفاظا على جميع الأرواح.

خطر كارثة نووية

ويتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات، حول الطرف الذي يقف وراء الحادث، في مشهد غابت عن معالمه حقيقة تعرض السد لتفجير واستهداف مباشر اليوم، أم أن الانهيار جاء نتيجة لعمليات القصف التي جاورت السد خلال فترة الحرب الأوكرانية.

وفيما اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير جزء من السد، ونبهت السكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة وحذرتهم من حدوث فيضان، ورد المسؤولون الروس بأن سد كاخوفكا تضرر جراء ضربات عسكرية أوكرانية في المنطقة المتنازع عليها.

وحذرت أوكرانيا بأن خطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا "يزداد بسرعة" بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا.

وفي سابق، حذرت كييف، من أن انهيار السد يمكن أن يطلق العنان لـ 18 مليون متر مكعب من المياه ويغرق خيرسون وعشرات المناطق الأخرى التي يعيش فيها مئات الآلاف من السكان، فضلا عن التهديد بإغراق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية، التي تحتلها روسيا.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية أنرغوآتوم في بيان عبر تطبيق تايغرام إن تفجير السد "يمكن أن تكون له عواقب سلبية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية "، لكن الوضع في الوقت الحالي” تحت السيطرة”.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على تويتر أن خبراءها يراقبون عن كثب الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وأنه لا يوجد "خطر مباشر على السلامة النووية" في المنشأة.

ووفق مجموعة عمل تختص بالآثار البيئية لحرب أوكرانيا، فإن الانهيار التام للسد من شأنه أن يجرف الكثير من ضفته اليسرى ، كما أن الانخفاض الحاد في مخزون المياه في الخزان قد يؤدي إلى حرمان المحطة النووية من التبريد الضروري، إضافة إلى تجفيف امدادات المياه في شبه جزيرة القرم.

ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى عقد اجتماع طارئ للتعامل مع الأزمة.

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