الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ليونيل ميسي ضمن اهتمامات فريق برازيلي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

يستهدف نادي جريميو البرازيلي التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 بعدما رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

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تفاصيل جديدة في صفقة انضمام ميسي إلى الهلال السعودي

وقرر الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن باريس سان جيرمان بعدما رفض تجديد عقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل دون أي يحدد وجهته المقبلة أو يكشف عن مستقبله.

ويتنافس فريقي برشلونة الإسباني والهلال السعودي على ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن الراتب السنوي المعروض من الزعيم لا يقارن بما سيدفعه الفريق الكتالوني لإقناع ميسي للعودة من جديد.

وكان ليونيل ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة منذ عامين بعدما انتهى عقده قبل أن يخوض تجربة جديد في الدوري الفرنسي من بوابة باريس سان جيرمان.

جريميو يستعد للتفاوض مع ميسي

 

ويستعد فريق جريميو البرازيلي للتفاوض مع ليونيل ميسي عن طريق استخدام لاعبه الأوروجواياني لويس سواريز زميل ميسي السابق في برشلونة، والذي سيكون كلمة السر في مفاوضات الفريق البرازيلي مع النجم الأرجنتيني.

ووفقا لموقع "gremistas" عن الصحفي "Rafael Pfeiffer" فإن جريميو لن يكون قادرًا على منافسة برشلونة والهلال ماديًا لكنه ينوي إغراء ليونيل ميسي بمشروع رياضي كبير.

وكان ليونيل ميسي قد بدأ مسيرته الكروية في ناشئين فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني قبل أن ينضم إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000 وبعد 4 سنوات يحصل على فرصة اللعب في الفريق عام 2004.

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ميسي يريد العودة إلى برشلونة

 

ويرغب نادي برشلونة بشدة في عودة نجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي من أجل إنهاء مسيرته الكروية ضمن صفوف الفريق الكتالوني الذي توج بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في موسم 2022-2023.

وقال خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني في تصريحات صحفية بعد اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة : أحب أن يعود ميسي إلى برشلونة، وهو يرغب في ذلك".

وأضاف : برشلونة سيظل أحد خيارات ليونيل ميسي في الوقت الراهن".

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ودخل برشلونة في مفاوضات رسمية مع ليونيل ميسي خاصة بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة دراسة الجدوى الخاصة التي قدمها خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

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