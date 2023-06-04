موعد وصول ميسي إلى السعودية لإتمام تعاقده مع الهلال

يستعد نادي الهلال السعودي لإتمام تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي رحل عن باريس سان جيرمان، خلال انتقالات الصيف الحالي، في صفقة تاريخية منتظرة لم يتم الإفصاح بشكل نهائي عن تفاصيل قيمتها المادية حتى الآن.





و أشارت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد، إلى أن مندوبي السعودية موجودون في العاصمة الفرنسية باريس الآن، على أن يأتي ميسي إلى السعودية في موعد منتظر الثلاثاء المقبل لإنهاء إجراءات تعاقده مع الهلال.

انتقال بنزيما:

كانت تقارير إسبانية أكدت تلقى المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما عرضًا ماليًا ضخمًا للغاية من نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي للمحترفين، للانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل على نفس نهج كريستيانو رونالدو، زميله السابق في النادي الملكي، الذي انتقل إلى النصر السعودي خلال انتقالات الشتاء الماضي.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، الأيام الماضية، أن كريم بنزيما أقام جلسة مطولة يوم الأربعاء الماضي مع وكيل أعماله في المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد فالديبيباس، لمناقشة العرض المقدم من طرف نادي اتحاد جدة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يتقاضى كريم بنزيما، صاحب الـ36 عامًا حال إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي راتبًا سنويًا يقدر بـ100 مليون يورو عن الموسم الرياضي الواحد، ويمتد لفترة تعاقد لمدة عامين حتى ختام موسم 2025.

محطة الدوري السعودي:

وبات الدوري السعودي الآن محطة قوية الفترة الحالية لاستقطاب كبار نجوم العالم بعد التعاقد مع رونالدو، واقتراب تعاقد الاتحاد مع بنزيما، بالإضافة إلى مفاوضات الهلال السعودي الجادة مع ميسي، وقرب أيضًا الإعلان الرسمي عن التعاقد.