نيمار يوجه رسالة لـ ميسي بعد رحيله عن باريس

وجه النجم البرازيلي نيمار جونيور رسالة مؤثرة لزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان عقب نهاية تعاقده مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وأكد نيمار في رسالته لميسي أن الأمور لم تسير كما خطط لها، مشيرًا إلى أنه مسرور للغاية من لعبه مع النجم الأرجنتيني لموسيمين كاملين.

رسالة نيمار لـ ميسي

كتب نيمار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام" رسالة لـ ميسي، حيث قال: “أخي، لم تسيرالأمور كما كان مخطط لها، لكن جربنا كل شيء”.

وتابع:"كان من دواعي سروري أن ألعب معك عامين آخرين".

وأتم نيمار رسالته المؤثرة للنجم الأرجنتيني، حيث قال: "دائمًا ما أتمنى لك التوفيق في رحلتك الجديدة، وسأكون سعيدًا للغاية لك، أحبك كثيرًا".

وكان نيمار قد لعب مع ميسي في برشلونة في الفترة من 2013 حتى 2017، وباريس سان جيرمان من 2021 وحتى 2023 الجاري.

وجهة ميسي المقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الهلال السعودي أتم اتفاقه مع ليونيل ميسي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصبفية المقبلةـ بعدما انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن ميسي فضل الانتقال للهلال السعودي على اللعب لفريقه السابق برشلونة، على الرغم من المحاولات الكبيرة لضم النجم الأرجنتيني من جانب برشلونة خلال الفترة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن ميسي سيصل الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التوقيع على عقود الانتقال للهلال بشكل رسمي، بعد المفاوضات التي استمرت منذ كأس العالم قطر 2022 الماضية.

وأكدت أن ميسي سيحصل على مليار و 200 مليون يورو خلال موسيمين مع الزعيم الاَسيوي بعدما وافق على اللعب للهلال وعدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، على الرغم من المحاولات الكبيرة من جانب إدارة ناصر الخليفي، رئيس البي اس جي، للإبقاء على البرغوث الأرجنتيني خلال الموسم المقبل.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد سابقت الزمن لتجديد عقد ميسي لكن اللاعب رفض تجديد تعاقده ليرحل بعدما حقق لقب الدوري الفرنسي بالأمس بالرغم من الخسارة أمام كليرمونت .