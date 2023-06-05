وفري فلوسك وحضري كيكة البرتقال بدون لبن| غنية بفيتامين سي

تحتوي فاكهة البرتقال على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم، أهمها فيتامين سي، الذي يعمل على تقوية المناعة، وتحب أغلب الأمهات إضافتها في العديد من الوصفات لإضافة نكهة لذيذة، وفيما يلي نقدم لك فوائد البرتقال وطريقة تحضير كيكة بالبرتقال دون لبن.

كيكة البرتقال

فوائد البرتقال

صحة العين

من أهم فوائد البرتقال، هو احتواؤه على نسبة عالية من فيتامين سي، حيث تحتوي برتقالة متوسطة الحجم على 116% من القيمة اليومية.

فيتامين سي له فوائد عظيمة لصحة العين، فيساعدك فيتامين سي على الرؤية عن طريق تقليل خطر إصابتك بإعتام عدسة العين، وتعزيز صحة الأوعية الدموية في العين، وإبطاء تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

التحكم في الشهية

يعتبر البرتقال مصدراً قوياً للألياف، تحتوي ثمرة واحدة على 12% من قيمتها اليومية، فالنظام الغذائي الغني بالألياف له فوائد عديدة، حيث إنه يساعد على تطبيع حركات الأمعاء، ويخفض مستويات الكوليسترول، ويتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء ويساعد في تحقيق وزن صحي.

تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تبين أن استهلاك الفلافانون وهو مركب موجود في الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتحدث السكتات الدماغية الإقفارية عندما يتم إعاقة أحد الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، وهي مسؤولة عن حوالي 87% من جميع السكتات الدماغية.

كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال بدون لبن

المقادير

- دقيق : 2 كوب (منخول مع البيكنج باودر)

- سكر : كوب

- بيكنج بودر : مغلف

- الماء : نصف كوب

- الزيت : نصف كوب

- ملح : رشة

- قشرة البرتقال : 2 حبة

- الفانيليا : مغلف (بودرة)

- البيض : 3 حبات

طريقة التحضير

افصلي بياض البيض عن الصفار، واخفقي البياض بالخلاط الكهربائي لمدة 7 دقائق إلى أن يتماسك ويصبح كريمي، وأضيفي بالتدريج نصف كوب سكر.

اخفقي النصف الآخر من السكر مع صفار البيض، واخلطي حتى يذوب السكر، ثم أضيفي نصف كوب زيت، ورشة الملح، ونصف كوب ماء، والفانيلا، وقشر البرتقال، واخفقي بدرجة متوسطة إلى أن يتجانس الخليط.

أضيفي الدقيق بالتدريج، واخفقي على أقل درجة، وعندما تلاحظين أن المزيج ثقيل، خذي القليل من بياض البيض المخفوق مسبقاً واخلطيه بشكل خفيف إلى أن تحصلي على خليط متماسك وثقيل.

أضيفي بياض البيض، وحركي من الأسفل إلى الأعلى بواسطة ملعقة، واخلطي حتى يختفي بياض البيض تماماً.

ادهني القالب بالزيت والدقيق، وسخني الفرن على درجة 180 درجة مئوية، وصبي المزيج بالقالب، وأدخلي القالب للفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج.