أب يفترس ابنته ونهاية في صبة خرسانة .. حوادث تهز الرأي العام

شهدت الأيام الماضية العديد من الحوادث المروعة، التي جذبت نحوها وسائل الاعلام ورواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لشدة وحشيتها، نرصدها خلال التقرير التالي ..

شاب يتخلى عن إنسانيته وينهي حياة "الطفل مروان" بالمرج

البداية كانت في مدينة المرج بمحافظة القاهرة حيث تخلى شاب عن إنسانيته ليصبح ذئبًا بشريًا، وأقدم على قتل طفولة مروان الذي مازال في عقده الأول، وذلك أعلى سطح عقار، بمنطقة المرج، واستكمل المتهم بالتمثيل بجثه الطفل، وصبَّ عليه خرسانة لإخفاء الجثة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله "مروان، 10 سنوات"، عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة.

وتبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به إصابات عدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباستماع فريق من المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تبين أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قائلا إنه أثناء تواجده فى حفل زفاف بعقار سكنه استدرج الطفل مروان إلى سطح العقار، وأثناء تواجدهم قام بالتعدى على الطفل بالأيدي وأثناء محاولة مروان الدفاع عن نفسه استل سلاح "موس" وطعن المجنى عليه.

وأضاف المتهم، أنه تعدى على الطفل مروان بموس فى منطقة الرقبة والبطن، وأثناء محاولة مروان الهروب منه على درجات السلالم، قام بالتعدى عليه بالضرب بطوبة على رأسه فسقط على الأرض مفارقا الحياة.

وتابع المتهم، أنه عقب تأكده من وفاة المجنى عليه قام بوضع رمال على الجثة وخرسانة وأخشاب لإخفاء معالم الجثة.

وأضاف المتهم، أنه عقب الانتهاء من جريمته أخبر والديه، وأنه عندما علموا بجريمته قاموا بإغلاق باب السطح، وأن والديه فروا هاربين بعيدا عن مكان الجريمة.

حكاية طفلة أنهى والدها حياتها بالدقهلية

والواقعة الثانية كانت في الدقهلية حيث برر المتهم جريمته "بأن المجني عليها “كانت بتعمل ازعاج وقيديها علشان أأدبها وماتت” للتخلص من ابنته بعد وصلة تعذيب بقرية الخلالة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، واكتشاف الواقعة أثناء محاولته إخفاء الجثمان.

واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال المتهم الذي كتب نهاية طفلته، حيث أدلى الأب المتهم بإنهاء حياة ابنته الطفلة في بداية العقد الثاني من عمرها باعترافات تفصيلية عن ارتكابه الجريمة بقرية الخلالة مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

واردف المتهم في اعترافاته ؛ بمحضر الشرطة إن زوجته انفصلت عنه وتركت له طفلته "منار"،11 عامًا، إلا أنها كانت مثل باقي الأطفال تصدر إزعاجًا له فأراد تأديبها بالضرب وتقييدها.

وصرح المتهم بأن شقيقه حاول فك قيدها وإطعامها واكتشف وفاتها، وفكرنا في التخلص من الجثمان إلى أن جاءتنا حيلة بالتوجه إلى مكتب الصحة، وإصدار شهادة وفاة كون الوفاة طبيعية، لكن مفتش الصحة اكتشف الواقعة بعدما ناظر الجثة واكتشف تعرضها للتعدي.

وأفاد شهود العيان بأن الأب اعتدى على الطفلة بالضرب بدعوى تأديبها وقيدها وخرج، وأثناء محاولة شقيقه إطعامها اكتشف مفارقتها للحياة.

وحاولت الأسرة دفن الجثمان، بدعوى أن الوفاة طبيعية، إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي تبين وجود آثار تعذيب وشبهة جنائية في الوفاة، ولكن تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى تأديب ابنته وتهذيب سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيقها

ونعود إلى محافظة الجيزة حيث وجد أربعني أن إزهاق روح شقيقته، هو الحل الامثل للاستلاء على الميراث ، وقد إدلي المتهم باعترافات صادمة حول جريمته ، وصرح بأنه أحضر "شومة وكسرت دماغ شقيقته" بأطفيح، وأكمل بأنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم، بسبب خلاف على الميراث، فتطورت المشاجرة بيننا، فاعتديت عليها بالضرب باستخدام "شومة" فسقطت مغشيا عليها، وحاولنا نقلها للمستشفى، ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقد امرت نيابة جنوب الجيزة، حبس سائق 45 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في إنهاء حياة سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا، على يد شقيقها ، بعد الاعتداء عليها بالضرب على رأسها في أطفيح، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وقد كشفت التحقيقات، أن نتيجة الخلافات بينهما على الميراث، في يوم الواقعة، اعتدى عليها بالضرب باستخدام عصا "شومة" وضربها على رأسها، مما تسبب لها في جرح في الرأس وكدمات وسحجات في جسدها، مما أسفر عن وفاتها بعد نقلها للمستشفى.

وأوضحت التحقيقات؛ أن المتهم قتل شقيقته بعد الاعتداء عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بسبب خلافات على الميراث، وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء فارقت إثره الحياة في أطفيح.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

و البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء إدي إلي أن المجني عليها فارقت الحياة في أطفيح.

وفي وقت آخر تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.