القبض على المتهم بقتل شقيقته بأطفيح |الميراث كلمة السر

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شقيقته ، بسبب وجود خلافات متعلقة بالميراث بينهم في مدينة أطفيح ،التابعة لمحافظة الجيزة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تفاصيل مقتل ربة منزل علي يد شقيقها

وكانت البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء إدي إلي أن المجني عليها فارقت الحياة في أطفيح.

وتبين من إجراء التحريات لإدارة المباحث ؛ أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

واقعة إصابة سباك بنزيف في المخ

وتجري نيابة الجيزة ، تحقيقات موسعة في واقعة إصابة سباك بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالجسم ، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس في شارع شباب المنيب بالجيزة .

وكانت البداية بتلقي شرطة النجدة بالجيزة ، إخطارا من مستشفى أم المصريين، يفيد بسقوط شخص من علو في شارع شباب المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم للواقعة.

و بالانتقال والفحص ، تبين سقوط سباك يبلغ من العمر 30 سنة، مصابًا بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ، جراء سقوطه من الطابق السادس خلال قيامه بتركيب شبكة مواسير مياه شرب، مستخدمًا الحبال، وخلال ذلك انقطع الحبل، ما أدى إلى سقوطه وإصابته.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اصابة فتاة بكسور في منشأة القناطر

بينما تعرضت فتاة للإصابة بكسور وكدمات ، بعد ان اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها، في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وبتلقى ضباط مباحث قسم منشأة القناطر ، إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من أعلى شرفة منزلها بمنشأة القناطر ، وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.