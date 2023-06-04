"الوداع الأخير".. سيدة تتسلق منزل طليقها لرؤية بناتها فتسقط غارقة في دمها

لم يكن ليتبادر إلى ذهن الأم اليائسة أن رحلتها الشاقة المحفوفة بالمخاطر إلى رؤية أطفالها، ستنتهي بها في أبشع صورة ممكنة، غارقة في دمائها، بعدما تسلقت نحو الطابق الخامس الذي يقطن فيه طليقها وكل ما تبتغيه هو إبصار أبنائها الذين حُرمت من رؤياهم، وأثناء مغامرتها الجنونية تثاقلت خطواتها إلى أن تعثرت قدمتها لتسقط ومعها تناثرت كل أحلامها في أدراج الرياح بعدما فقدت حياتها والدموع تنهمر من عيناها بعدما غيبها الموت من دون إدراك فلذات قلبها.

ملابسات مصرع سيدة الشيخ زايد:

وقد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع سيدة في العقد الخامس من عمرها أثر سقوطها من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

تفاصيل مصرع سيدة الشيخ زايد:

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا تضمن سقوط سيدة من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمنطقة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من الفحص والتحريات العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، إثر إصابتها بكسور وسحجات ونزيف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الشهود عن مصرع سيدة الشيخ زايد:

وقد استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أن السيدة منفصلة عن زوجها الذي يمتلك حضانة ابنتيها البالغين من العمر 14 و15 عامًا، وعقب انفصالها عن طليقها رفض السماح لها برؤية بناتها.

التحريات عن مصرع سيدة الشيخ زايد:

وأضافت التحريات أن السيدة المتوفاة حضرت يوم الواقعة إلى منزل طليقها وحاولت رؤية بناتها إلا أن طليقها والفتاتين رفضوا ذلك، فقامت بإحضار لوح خشبي وحبل، وقامت بربطهما وعلقت بهما خطافًا وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة حاولت الدخول إلى شباك المطبخ ورؤية بناتها، إلا أنها اختل توازنها وسقطت وفارقت الحياة فى الحال، وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.