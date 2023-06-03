"بتعمل دوشة وربطها علشان أدبها وماتت".. أعترافات الأب قاتل منار طفلة الدقهلية

"كانت بتعمل إزعاج وقيدتها كنت بأدبها وماتت" ، بتلك الكلمات برر مجرم في شكل أب ، طريقته للتخلص من ابنته بعد وصلة تعذيب بقرية الخلالة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، واكتشاف الواقعة أثناء محاولته إخفاء الجثمان.

أعترافات قاتل طفلتة بالدقهلية

حيت أستمعت جهات التحقيق ، إلي أقوال المتهم الذي كتب نهاية طفلته ، حيث أدلى الأب المتهم بقتل ابنته الطفلة في بداية العقد الثاني من عمرها باعترافات تفصيلية عن ارتكابه الجريمة بقرية الخلالة مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

وقال المتهم في اعترافاته ؛ بمحضر الشرطة إن زوجته انفصلت عنه وتركت له طفلته "منار"،11 عامًا، إلا أنها كانت مثل باقي الأطفال تصدر إزعاجًا له فأراد تأديبها بالضرب وتقييدها.

وأضاف المتهم ، أن شقيقه حاول فك قيدها وإطعامها واكتشف وفاتها، وفكرنا في التخلص من الجثمان إلى أن جاءتنا حيلة بالتوجه إلى مكتب الصحة، وإصدار شهادة وفاة كون الوفاة طبيعية ، لكن مفتش الصحة اكتشف الواقعة بعدما ناظر الجثة واكتشف تعرضها للتعدي.

تفاصيل تخلص اب من طفلته بالدقهلية

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بمصرع طفلة على يد والدها، بقرية الخلالة دائرة المركز.

بانتقال ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن الطفلة تدعى "منار م.ال.غ"،11 سنة، وتقيم مع والدها ويعمل نجار بعد انفصاله عن والدتها.

وأفاد شهود العيان؛ أن الأب اعتدى على الطفلة بالضرب بدعوى تأديبها وقيدها وخرج، وأثناء محاولة شقيقه إطعامها اكتشف مفارقتها للحياة.

وحاولت الأسرة دفن الجثمان، بدعوى أن الوفاة طبيعية، إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي تبين وجود آثار تعذيب وشبهة جنائية في الوفاة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى تأديب ابنته وتهذيب سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شاب يتخلص من طفل بالمرج

ومن الدقهلية إلي القاهرة ، تخلي شاب عن إنسانيته ليصبح ذئباً بشرياً، وأقدم علي افترس طفولة ولد في العقد الاول من عمره ، وذلك أعلى سطح عقار،بمنطقة المرج، وأستكمل المتهم بالتمثيل بجثه الطفل ، وصبَّ عليه خرسانة لإخفاء الجثة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله "مروان، 10 سنوات"، عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة.

و تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من المباحث ؛ لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة ، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وانه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.