شاب يتخلى عن إنسانيته ويفترس "الطفل مروان" ويصب عليه خرسانة |التفاصيل

اختار شاب أن يتخلى عن إنسانيته ليصبح ذئبًا بشريًا، وأقدم على افترس طفولة ولد في العقد الأول من عمره، وذلك أعلى سطح عقار، بمنطقة المرج، واستكمل المتهم بالتمثيل بجثه الطفل، وصبَّ عليه خرسانة لإخفاء الجثة.

تفاصيل مقتل مروان بالمرج:

يعود مسرح الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله "مروان، 10 سنوات"، عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به إصابات عدة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد استمع فريق من المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جريمة قتل بطلتها أم والضحية طفلتها:

وفي القاهرة الجديدة، تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في جريمة بشعة ارتكبتها سيدة بحق صغيرتها بعدما قامت بخنقها حتى الموت، ثم حاولت نحر نفسها للتخلص من حياتها، إلا أنها أصيبت بجرح ذبحي في الرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة سيئة.

ومن معاينة النيابة، تبين العثور على جثة طفلة بالغة من العمر 4 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة وإلى جوارها والدتها وبها آثار جروح في الرقبة، بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقريرًا مفصلًا بالصفة التشريحية للطفلة، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدتها، بالإضافة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث في القاهرة الجديدة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن السيدة المعثور عليها أجنبية الجنسية تحمل إحدى جنسيات دول شمال أفريقيا، ومقيمة بمنطقة التجمع الأول بصحبة ابنتها المجني عليها، إذ أشارت أصابع الاتهام والتحريات الأولية لأجهزة أمن القاهرة، إلى أن الأم وراء ارتكاب الجريمة، إذ قامت بشنق طفلتها، ثم حاولت إنهاء حياتها مستخدمة آلة حادة، إلا أنها فشلت في ذلك وسقطت بجوار جثة طفلتها بمكان العثور عليهما.

وأوضحت تحريات الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، والفحص الطبي الأولي، عن عدم استقرار الحالة الصحية الخاصة بوالدة الطفلة المجني عليه، وعدم إمكانية الاستماع لأقوالها واستجوابها، وذلك نتيجة للجرح القطعي المتواجد في رقبتها وإصابتها.

فيما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسكن الأم، مسرح الجريمة، كما وضعت حراسة مشددة على غرفة الأم في المستشفى استعدادًا لاستجوابها من قِبل جهات التحقيق عندما تسمح حالتها الصحية بذلك.