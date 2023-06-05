أبرز 10 تصريحات مثيرة لـ إبراهيموفيتش في مسيرته الكروية

تصدر مشهد إعتزال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الساحة الرياضية في الساعات الأخيرة، بعد إعلان إنتهاء مسيرته الكروية، وذلك خلال مباراة ميلان وهلاس فيرونا التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

يُصنف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ41 عاما من ضمن أبرز المهاجمين التاريخين في كرة القدم، حيث سجل الكثير من الأهداف، وحقق العديد من الألقاب في مختلف الدول التي لعب لها.

ودائما ما عُرف عن إبراهيموفيتش "السلطان" بتصريحاته المثيرة للجدل والغير متوقعة، والتي دائمًا ما كان يملؤها الكبرياء والغرور، ولعل تأليفه لكتاب بإسم "أنا زلاتان"هو ترجمة لما يكنه المهاجم المثير من كبرياء.

وجائت أبرز تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش خلال مسيرته الكروية كالتالي:

1 - "أستطيع اللعب في 11 مركز مختلف" .. قال في إحدى التصريحات الصحفية أنا أستطيع اللعب في 11 مركز مختلف داخل الملعب، فاللاعب الجيد يستطيع اللعب في أي مركز.

2 - "لا أعرف الكثير عن الدوري الفرنسي، ولكن الدوري الفرنسي يعرفني" وذلك في الإعلان عن تعاقد النادي الباريسي معه رسميا .

3 - "لاشيء فهي تمتلك بالفعل زلاتان" .. كان ذلك الرد عندما سُئل عما أهداه لزوجته في عيد ميلادها.

4 - "إن زلاتان أصيب فهو شيء خطير جدًا لأي فريق" قال ذلك في كتابه "أنا زلاتان" مشيرًا إلى الأزمات التي سيواجهها زملائه في الفريق الذي يدافع عن ألوانه عندما يُصاب.

5 - "الرب وحده يعلم " .. قبل مباراة أمام البرتغال، وجه له المحاور سؤالًا حول فرص السويد في التعويض أمام البرتغال والوصول لكأس العالم فأجاب إبراهيموفيتش : هذا لا يعرفه إلا الرب ، فسأله المحاور مرة أخرى : ولكن من الصعب أن نسأل الرب ، فرد قائد منتخب السويد :أنت تتحدث معه الآن.

6 - "نجوم البارسا أشبه بطلاب المدارس" .. قال ذلك تعقيبا على ضعف شخصية لاعبي برشلونة من وجهة نظره أمام مدرب الفريق وقتها بيب جوارديولا والذي لم يكن على علاقة جيدة به .

7 - "البارسا اشترى فيراري.. لكنه قادها كفيات" .. قال ذلك تعقيبا على عدم تألقه في الدوري الإسباني حيث فشل في التأقلم مع الفريق الكاتلوني

8 - "زلاتان لا يخضع للاختبارات" كان قريب من الانضمام لآرسنال وهو في الـ 17 من عمره، وطلب منه مدرب الفريق آرسين فينجر أن يُجري اختبارات مع الفريق، وعلل ذلك فيما بعد قائلًا: " لأن زلاتان لا يجري اختبارات "

9 - "ميسي رائع، لكني الأن انضممت لبرشلونة" .. هكذا رد إبرا على سؤال حول رأيه في ميسي أفضل لاعب في العالم

10 - "نبحث عن شقة في باريس، فإذا لم نجد واحدة مناسبة سوف أشتري الفندق الذي نقيم فيه" .. عندما انتقل لفريق العاصمة الفرنسية خلال مريكاتو صيف 2013، وكان يبحث عن منزل يستقر فيه وخرج وقتها بهذا التصريح الغريب ردًا على سؤال أين سيسكن مع زوجته

كلمة زلاتان إبراهيموفيتش في وداعه للجماهير

"هناك الكثير من الذكريات والعواطف داخل هذا الملعب، في المرة الأولى التي وصلت فيها منحتوني السعادة، وفي المرة الثانية، منحتوني الحب، أود أن أشكر عائلتي وجميع المقربين مني على صبرهم".

وأتم: "أود أن أشكر المشجعين، لقد رحبوا بي بأذرع مفتوحة وسأكون ميلانيستا طوال حياتي، حان الوقت لتوديع كرة القدم، لكن ليس توديعكم، إنه صعب للغاية، هناك الكثير من المشاعر، سأراكم في الجوار إذا كنت محظوظًا، فورزا ميلان، وداعًا".