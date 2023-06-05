إبراهيموفيتش.. محطات وأرقام تاريخية للمهاجم الأكثر إثارة للجدل

زلاتان إبراهيموفيتش "السلطان" صاحب الهدف التارخي مع منتخب السويد أمام إنجلترا في 2012، واللاعب الأكثر إثارة للجدل في التاريخ، يُعلن مساء أمس الأحد إعتزاله لكرة القدم بعد مسيرة أمتدت 24 عام داخل المستطيل الأخضر تخللت فيها جولات من الأهداف والتصريحات المثيرة العالقة في الأذهان لدي محبي ومتابعي كرة القدم.

وأعلن ميلان رحيل زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه مع ختام موسم الدوري الإيطالي، خلال مواجهته مع فريق هيلاس فيرونا التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي، والتي حسمها فريق ميلان بثلاثية.

بداية مشوار إبراهيموفيتش في المستطيل الأخضر

يعتبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ41 عاما من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم، حيث سجل الكثير من الأهداف، وحقق العديد من الألقاب في مختلف الدول التي لعب لها.

فمنذ تصعيده إلى الفريق الأول لنادي مالمو السويدي في 1999، تحول إبراهيموفيتش إلى أحد أهم مهاجمي العالم، وتمكن من تسجيل 555 هدفا في 941 مباراة خاضها في مسيرته مع الأندية ومنتخب السويد، علما بأنه حقق 32 لقبا.

وتنقل إبرا للعديدمن الأندية العريقه في الملاعب الأوروبية، بداية من أياكس أمستردام في هولندا ويوفنتوس وإنتر ميلان ثم ميلان في فترتين، على مستوى الكرة الإيطالية.

جدير بالذكر أن إبرا لعب لأول مرة بقميص ميلان خلال الفترة من 2010 إلى 2012، قبل أن يعود في يناير 2020، ليخوض بقميص الروسونيري 163 مباراة رسمية في الفترتين ويسجل 93 هدفًا ويقدم 35 تمريرة حاسمة.

كما خاض "السلطان" تجربة في إسبانيا مع جيل برشلونة الذهبي خلال موسم 2009-2010، لكنه لم ستمرطويلاً لرفضه أسلوب عمل وفكر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب البارسا وقتها.

كما أرتدي إبرا قميص باريس سان جيرمان على مدار 4 سنوات بين 2012 و2016، ثم لعب بعدها عامين في صفوف مانشستر يونايتد.

وخاض إبرا رحلة لمدة عامين في لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي بين 2018-2019 قبل أن يعود إلى ميلان الذي بقي فيه حتى الاعتزال.

بطولات إبراهيموفيتش في مسيرته الكروية

تمكن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من تحقيق 32 بطولة على مدار مشواره الكروي مع 6 فرق مختلفة، علماً بأنه خلال تمثيل يوفنتوس، فاز بلقب الدوري مرتين في 2005 و2006 لكن البطولتين سحبتا من "البيانكونيري" بسبب فضيحة "كالشيو بولي" الشهيرة.

إحصائيات إبراهيموفيتش التهديفية مع الفرق التي مثلها

خلال تمثيل مالمو في 8 مباريات، سجل إبرا 3 أهداف وصنع مثلهم، بينما مع أياكس خاض 110 مواجهات، أحرز خلالها 48 هدفاً وصنع 17.

وسجل الدولي السويدي المعتزل 26 هدفا مع يوفنتوس في 92 لقاء وصنع 20 هدفاً، مقابل 66 هدف و30 تمريرة حاسمة في 117 مباراة رفقة إنتر.

خاض إبراهيموفيتش 46 بقميص برشلونة سجل فيها 22 هدفاً وصنع 13، بينما في ميلان، أحرز 93 هدفاً وصنع 35 في 163 لقاء.

وتألق إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد بتسجيل 29 هدفاً وصناعة 10 في 53 مباراة، بينما رفقة غالاكسي، سجل 53 هدفاً وصنع 15 في 58 لقاء.

وخاض إبرا على الصعيد الدولي 122 مباراة سجل خلالها 62 هدفاً لمنتخب السويد ما بين 2001 و2023.