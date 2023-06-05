الدموع تسيطر على مشهد اعتزال إبراهيموفيتش

ودع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي الجماهير المتواجدة في ملعب سان سيرو بالدموع ، قبل دقائق من انطلاق مواجهة فريقه أمام هيلاس فيرونا بالأمس ، لحساب منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي والذي حسم نابولي لقبه مؤخرًا.





وتواجد إبراهيموفيتش في الاستاد رفقة زوجته وأبنائه وسيطرت عليه حالة من الحزن الشديد ومظاهر الوداع ، موجهًا القبلات والتحية للجماهير المتواجدة بعد أن تم الإعلان من قبل إدارة النادي عن رحيله بختام منافسات الموسم الجاري ولانتهاء فترة تعاقده الرسمية مع ميلان.

اعلان الاعتزال ..

وعقب اللقاء نزل إبراهيموفيتش إلى أرضية الملعب لإعلان اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي لاستلام التكريم الخاص به ، بعد مسيرة مع كرة القدم استمرت 24 عامًا.

وفاز ميلان في مواجهة الأمس بثلاثية مقابل هدفين ، في لقاء شعد غياب إبراهيموفيتش عن قائمة الفريق خلال اللقاء بداعي الإصابة.

وخضع اللاعب السويدي لعملية جراحية في يونيو 2022 ليبتعد على إثرها عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

ويعد إبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده السويد برصيد 62 هدفا بمشاركته خلال 121 مباراة.

اعتزال اللعب الدولي ..

واتخذ اللاعب الدولي قراره النهائي باعتزال اللعب الدولي عقب منافسات بطولة أمم أوروبا 2016 لكنه تراجع وعاد مرة أخرى لتمثيل منتخب بلاده في 2021 والمشاركة في تصفيات مونديال قطر 2022.

ولم يحظ النجم السويدي بفرصة قوية في المشاركة مع ميلان خلال منافسات الموسم الجاري ، بعد غيابه عن الفريق معظم مواجهات موسم 2022-2023 بسبب معاناته من تداعيات الإصابة.

وشارك إبراهيموفيتش خلال 4 مباريات فقط الموسم الحالي بالدوري الإيطالي فقط مسجلا هدفا وحيد.