تعليق عمرو أديب على فوز الأهلي.. مبارة المغرب أصبحت صعبة (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، علي فوز الأهلي على الوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "الكرة قد تضحك لنادي وتعبث لآخر هذا شئ متوقع وجائز، وأنا أؤمن بذلك بشدة



وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عل فضائية إم بي سي مصر مساء الأحد: "انا بقول لحضراتكم أن الماتش الجاي هيبقي صعب جداً .. ولاعبو الأهلي خارجين من الملعب النهاردة بيفكروا في الماتش الجاي لأن الماتش القادم مش هيبقي محتاج حظ الأهلي لوحده لا دا تحط عليه حظ الوداد وحظ برشلونة وكمان بايرن ميونيخ عشان يقدر الأهلي يفوز

وتابع: "لازم نعلم الجماهير المصرية أنهم ميروحوش الاستاد قبل الماتش بـ 7 ساعات .. مفيش حتة في العالم بيجري فيها الكلام دا .. الطاقة بتاعتهم بتخلص .. وفي بلاد برا الناس بتدخل المدرجات قبل الماتش بنص ساعة بس".

وتساءل عمرو أديب، “الناس اللي راحت الاستاد من الساعة ٤ العصر .. انت رايح من الوقت دا تعمل ايه ؟ .. دا الماتش الساعة 9 .. المفروض الناس تروح قبل الماتش بنص ساعة أو بساعة بالكتير”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً مهماً ومستحقاً على ضيفه الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتفوق في الشوط الأول



انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والوداد المغربي، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

شهدت بداية الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب الأهلي على مستوى الاستحواز على الكرة، حيث هاجم الفريق الأحمر بقوة كبيرة لكنه لم يستطع التسجيل خلال الربع ساعة الأولى، بينما لجأ وداد الأمة للدفاع معتمدًا على الهجمات المرتدة المعاكسة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، لكن تقنية الفيديو “الفار” قامت باستدعاء حكم الساحة ليقرر إلغاء قراره ويحتسب إسقاط لصالح الفريق المغربي.

وسقط حسين الشحات بعد تدخل مدافع الوداد عليه في منطقة الجزاء، لكن حكم المواجهة قرر استكمال المباراة دون احتساب شيء.

وأنقذ مصطفى شوبير كرة هدف مؤكد في الدقيقة 39 من عمر الشوط، بعد انفراد كامل من قبل لاعب وسط الملعب الوداد الجعدي، ومع نهاية الشوط الأول بدأ الفريق المغربي في تشكيل خطورة كبيرة على الأهلي، حيث خرج الفريق من مناطقه الدفاعية في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول.

وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، بعد عرضية مميزة من حسين الشحات.

شوط ثاني ناري بين الأهلي والوداد



بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من فريق الوداد بحثاً عن تعديل النتيجة ونجح الفريق المغربي في إجبار لاعبي الأهلي على التراجع إلى وسط ملعبهم.

وأتيحت أمام لاعبو الوداد العديد من الفرص الخطيرة إلا أن الرعونة في إنهاء الهجمات وتألق الحارس مصطفى شوبير حال دون التسجيل.

ومن أول فرصة للأهلي ينجح المتألق كهربا في تسجيل ثاني أهداف فريق بعد تمريرة حاسمة من حمدي فتحي.

تجاوز الوداد فترة قصيرة من الارتباك بعد الهدف وواصل هجماته وتصدى القائم الأيسر لفرصة أخرى بعد تسديدة من عطية الله الظهير الأيسر للوداد.

ومع التغييرات الهجومية نجح الوداد في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق البديل الخطير سيف الدين بهرة في الدقيقة 79.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد لتنتهي مباراة الذهاب بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.