كولر يفتح النار على حكم مواجهة الأهلي والوداد المغربي

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر غضبه الشديد من القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم، وأبرزها عدم احتساب ركلة جزاء رغم قيام لاعب المنافس بدهس قدم لاعب الأهلي.

وأضاف: لا أعرف كيف لم يتمكن الحكم من مشاهدة اللقطة؟ ولمَ لم تتدخل تقنية الڤيديو لإثبات أحقيتنا في ركلة جزاء؟ هذا غير لعبة أخرى كنا في طريقنا للانفراد بالمرمى، وأبعد لاعب الوداد الكرة بيده، ولم يحصل على بطاقة حمراء، كما يحدث في أي مكان بالعالم.

كولر: الأهلي فاز على منافس قوي ويمكننا التسجيل في الإياب

وقال كولر إنه غاضب للغاية بسبب عدم الحصول على ركلة جزاء وطرد لاعب المنافس، وهو ما كان يمكن أن يقلب النتيجة، ومع ذلك فإن الفريق نجح في الفوز على منافس قوي، وقادرون على التسجيل في لقاء العودة.

وأشار كولر إلى أن النهائي هو مباراة بين أفضل فريقين في القارة، وأن الندية كانت متوقعة، وأن هناك بالفعل أخطاء سيتم العمل على تلافيها لاحقًا، والاستعداد بقوة للقاء العودة.

وشدد على أنه يتمنى أن تشهد مباراة العودة عدالة تحكيمية.

أبو الدهب: الأهلي إستحق ركلة جزاء لحسين الشحات

من جانبه أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة الوداد المغربي لصالح حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر .

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن "حسين الشحات" لاعب فريق الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في مباراة اليوم ".

وتابع أبو الدهب:" فريق الوداد المغربي "غير مُقلق" والأهلي قادر على الفوز في المغرب والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ".

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي بأملاك تيسيما.