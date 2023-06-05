الإثنين 05 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التعليم تكشف كيفية الانتقال للثانوية للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس اللغات

طلاب مدارس
طلاب مدارس

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن دخول الصف الأول الثانوى العام للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الرسمية للغات لا يحتاج لتنسيق درجات قبول.

 وقالت المصادر إن الطالب ينتقل للصف الأعلى طالما نجح فى الشهادة الإعدادية بدون درجات، أما الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية الحكومية يتم تنسيقه لدخول الثانوى العام أو الفنى.

  نتائج امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية

ويتم تحديد درجات تنسيق الثانوى العام من قبل المديريات التعليمية بعد اعتماد نتائج امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 ( الدور الأول ) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

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وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

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حوار التعليم الوطنى

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