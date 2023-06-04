رئيس جامعة الفيوم يلتقي فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

عقد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، إجتناعة مع فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة زينب نبيل أحمد سعيد مدير عام الهيئة، وذلك لمراجعة إعتماد كلية الطب بالجامعة.

يذكر أن الزيارة الميدانية لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تهدف لمراجعة ملفات اعتماد الكلية لاعتمادها من قبل الهيئة وتستمر الزيارة على مدار ثلاثة أيام.

جاء ذلك بحضور أعضاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومنهم الدكتورة منى حمدي حسن عشري، والدكتورة مريم عبد المنعم أبو شادي، والدكتورة دعاء عبد الوهاب أحمد المرسي، والدكتورة حمدي أحمد حسين تمام، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر فهيم، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق 4 يونيو.

وبدأت زيارة فريق الهيئة بلقاء مع رئيس الجامعة والسادة النواب وعميد الكلية ومدير مركز ضمان الجودة وهي ضمن جدول الزيارة لليوم الأول، وسيتم خلال الثلاثة الأيام المقبلة مراجعة الموارد والأنشطة التعليمية بالكلية، كما سيتم عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وزيارة كنترولات المرحلة الجامعية الأولى، وزيارة للمستشفيات الجامعية وعدد من المراكز والمعامل والمكتبات بالكلية.

جامعة الفيوم تحصد جائزة من جوائز الدولة التشجيعية

وفي سياق آخر حصدت جامعة الفيوم جائزة من جوائز الدولة التشجيعية؛ حيث فاز الدكتور محمد سليم محمد عبد الصمد (محمد سليم شوشة)، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الأدبية كلية دار العلوم جامعة الفيوم، بجائزة الدولة التشجيعية فرع "الدراسات الأدبية واللغوية" عن دراسة بعنوان "الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة".

وتقدم الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للدكتور محمد سليم لفوزه بالجائزة ، متمنيا له دوام التفوق والتقدم والتميز، مؤكدا على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في كافة المسابقات والمحافل التعليمية في إطار خطة الجامعة للارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية والمشاركة بها في مسابقة جوائز الدولة التشجيعية.