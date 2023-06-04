بنزيما يقرب بقاء نونو سانتو مع الاتحاد

يقترب المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السعودي، من البقاء على رأس القيادة الفنية للنمور في في الموسم المقبل، بسبب النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق.

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أعلن نادي ريال مدريد نهاية عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد فسخ العقد بالتراضي، بعد تلقي اللاعب لأكثر من عرض أوروبي، وعرض أخر من نادي الاتحاد السعوي.

بنزيما عامل قوي ومساعد لـ نونو سانتو

أشارت صحف إسبانية اليوم إلى أن صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قد تجعل المدرب البرتغالي قريب من البقاء رفقة الفريق في الموسم المقبل، والتي ستجعل الفريق قوي في منافسات الموسم المقبل، وسيكون اللاعب على رأس قائمة النمور التي تشارك في مونديال الأندية.

ويعد كريم بنزيما أحد العوامل الرئيسية التي ستسهل من مهمة نونو سانتو في الموسم المقبل، ويرجع ذلك إلى أن وجوده في غرفة الملابس سيكون حافزًا إضافيًا للمدرب واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات.

وجود بنزيما يحفز حمدالله

يمتلك الاتحاد ضمن صفوفه النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في قيادة هجوم الفريق، وانهى اللاعب الموسم في المركز الأول بجدول ترتيب الهدافين بعدما سجل 21 هدف، بالرغم من غياب اللاعب لفترة في بدايات الموسم بسبب الإصابة.

ويعتبر وجود كريم بنزيما في الاتحاد عامل كبير لاستمرار تألق النجم المغربي، وتسجيل المزيد من الأهداف لقياده النمور نحو تحقيق الانتصارات.

تمكن نادي الاتحاد من تحقيق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، كما تمكن من خطف بطولة كأس السوبر السعودي في افتتاح الموسم الحالي.

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