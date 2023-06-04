ليونيل ميسي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من خطف لقب أفضل لاعب في الليجا، بعد نهاية موسم 2022-2023، بعدما تفوق في الكثير من الأرقام والتي أسهمت في التتويج ببطولة الدوري.

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ما حققه ميسي في الدوري الفرنسي 2022-2023

حقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي برصيد 85 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نادي لانس صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصد 84.

سجل ميسي في الموسم المنقضي 16 هدف جاء بها في المركز التاسع بترتيب هدافي الدوري الفرنسي، كما نجح الأسطورة الأرجنتينية في أن يكون أكثر لاعب حصدا لجائزة رجل المباراة برصيد 14 جائزة هذا الموسم.

وتواجد ميسي في المركز الثاني بين قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا على مرمى المنافسين، وذلك بواقع 129 تسديده طوال الموسم، وهو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم المنقضي برصيد 16 صناعة لزملائه.

ووفقًا للتقييم العام للنجم لـ ليونيل ميسي فكان الأسطورة في المركز الأول بتقييم 8.28 درجة، ويأتي خلفه في المركز الثاني اللاعب كيليان مبابي بتقييم 7.80 درجة، وجاء النم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المركز الثالث بتقييم 7.71 درجة.

ميسي يقترب من الهلال السعودي

ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقال للهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أعلن باريس سان جيرمان رحيل اللاعب بشكل رسمي عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم وخوض جميع المباريات.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راتب قدره مليار و 200 مليون يورو مع الهلال، ولم يتم الإعلان عن مدة العقد المتوقعة للاعب في الدوري الفرنسي، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الأسبوع المقبل.

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