أبناء جنوب الجيزة يحتفلون بعيد التفوق العلمي والتميز المهني العاشر

احتفل أهالى جنوب الجيزة بتكريم أبنائهم من حملة الشهادات الأعلى من المرحلة الجامعية، للعام العاشرعلى التوالى .

وتم تكريم عدد من الأمهات المثاليات وبعض من الجمعيات الخيرية إضافة إلى المتميزين فى وظائفهم وأعمالهم وكل من قدم خدمات للاهالى.

وكان من بين المكرمين عدد من أبنائنا الذين اتموا حفظ كتاب الله وهم دون العاشرة من اعمارهم واقيم الاحتفال هذا العام فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة حلوان وهى قاعة الدكتور حسن حسنى وكان الراعى الرسمى لها هذا العام هى مجموعة جسور للخدمات والاستشارات التعليمية حيث قدمت هدايا للمكرمين اضافة إلى منح لاكمال الدراسة بالخارج مجاناً مع مرتب شهرى لمن وقع عليهم الاختيار بالقرعة وقد حضر الاحتفال الكثير من المسئولين من رجال القضاء وكثير من اساتذة الجامعات وبعض النواب.

يذكر أن صاحب الفكرة هواحد ابناء جنوب الجيزه وهوالمهندس محمد عكاشه وهى بالفعل فكره جميله حيث هناك احتفال آخر يتم ايضا كل عام وهوعيد العلم والذى يتم فيه تكريم ابنائنا المتفوقين فى الشهادات الدراسيه وحتى نهاية المرحله الجامعيه

بالفعل فكره غير مسبوقه فى الدوله أن يتم تكريم أبناء نصف محافظة من مواطن فى احتفالين كبيرين بعيدا عن اى أغرض سياسيه او حزبيه او انتخابيه، عشرة اعوام الان وهو يبذل الجهد لاسعاد ابنائنا وجبرخواطرالجميع ويناشد صاحب الفكره ان يشرفنا فى احتفال عيد العلم القادم محافظ الجيزة، فالجميع ابناؤه ويسعدهم حضوره وتشجيعه لهم.