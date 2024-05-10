كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

الإيقاع بالمتهم قائد دراجة نارية لأدائه حركات استعراضية في مصر الجديدة

تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) "تبين عدم حمله رخصة قيادة"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه الدراجة وقائدها.

حبس المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج

كما أمرت جهات التحقيق ، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة (كيان تعليمي "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج)، تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية في عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات بمقابل مادي وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (86 شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمي - "جهاز حاسب آلي لاب توب بمشتملاته "بفحصة فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي" - 3 أكلاشيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصرين إجراميين) بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالى" ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الأفيون).

(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام- 6000 قرص لعقار "تامول" المخدر).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 2,4 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.