بلجيكا.. عاملون في التلفزيون يقطعون بث مسابقة يوروفيجن لنشر رسالة تدين إسرائيل

قطعت هيئة الإذاعة العامة الوطنية في بلجيكا التي تبث باللغة الفلمنكية، تغطيتها لنصف نهائي مسابقة "يوروفيجن" التي تحظى بنسب متابعة قياسية في أوروبا، مساء يوم الخميس 09 مايو لفترة وجيزة، لعرض رسالة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وتدعو إلى وقف إطلاق نار فوري.

وقام موظفو التلفزيون البلجيكي بقطع تغطية مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" خلال بث الأغنية الإسرائيلية التي أدتها إيدن غولان ، وبثوا رسالة احتجاج باللغة الهولندية مفادها "هذا عمل نقابي.. ندين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل.. والانتهاكات ضد الصحفيين.. لهذا السبب قمنا بقطع النقل المباشر.. أوقفوا إطلاق النار الآن.. أوقفوا الإبادة الجماعية".

وتم بث هذه الرسالة على كل شاشات التلفزيون في جميع أنحاء بلجيكا في بداية العرض الذي نتج عنه تأهل إسرائيل إلى النهائي الكبير للمسابقة الذي سيقام يوم السبت. وقالت نقابة موظفي التلفزيون البلجيكي التي تقف وراء هذا التحرك "عدم القيام بأي شيء والاكتفاء بالمشاهدة، لم يعد خيارا".

يذكر انه سبق لعدة وزراء بلجيكين أن نددوا بالحرب الإسرائيلية على غزة، كما أعربوا في وقت سابق عن اعتقادهم أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية إذا استمرت هجماتها على المدنيين في غزة. كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، مطلع هذه السنة، ان بلادها تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة، مؤكدة ان بلجيكا لا يمنكها ان تبقى صامتة ضد تهديد إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.