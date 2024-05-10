الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بلجيكا.. عاملون في التلفزيون يقطعون بث مسابقة يوروفيجن لنشر رسالة تدين إسرائيل

نشر رسالة تدين إسرائيل
نشر رسالة تدين إسرائيل في بلجيكا

قطعت هيئة الإذاعة العامة الوطنية في بلجيكا التي تبث باللغة الفلمنكية، تغطيتها لنصف نهائي مسابقة "يوروفيجن" التي تحظى بنسب متابعة قياسية في أوروبا، مساء يوم الخميس 09 مايو لفترة وجيزة، لعرض رسالة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وتدعو إلى وقف إطلاق نار فوري.

وقام موظفو التلفزيون البلجيكي بقطع تغطية مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" خلال بث الأغنية الإسرائيلية التي أدتها إيدن غولان ، وبثوا رسالة احتجاج باللغة الهولندية مفادها "هذا عمل نقابي.. ندين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل.. والانتهاكات ضد الصحفيين.. لهذا السبب قمنا بقطع النقل المباشر.. أوقفوا إطلاق النار الآن.. أوقفوا الإبادة الجماعية".

وتم بث هذه الرسالة على كل شاشات التلفزيون في جميع أنحاء بلجيكا في بداية العرض الذي نتج عنه تأهل إسرائيل إلى النهائي الكبير للمسابقة الذي سيقام يوم السبت. وقالت نقابة موظفي التلفزيون البلجيكي التي تقف وراء هذا التحرك "عدم القيام بأي شيء والاكتفاء بالمشاهدة، لم يعد خيارا".

يذكر انه سبق لعدة وزراء بلجيكين أن نددوا بالحرب الإسرائيلية على غزة، كما أعربوا في وقت سابق عن اعتقادهم أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية إذا استمرت هجماتها على المدنيين في غزة. كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، مطلع هذه السنة، ان بلادها تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة، مؤكدة ان بلجيكا لا يمنكها ان تبقى صامتة ضد تهديد إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية: دولتنا تستوفي شروط قبول عضوية الدول في الأمم المتحدة

الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة

دبابات إسرائيل تطوق نصف رفح والآلاف يبحثون عن مأوى

سقوط حافلة ركاب في نهر مويكا بمدينة سان بطرسبورغ

الإمارات.. 10 يوليو الحكم بـ"تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

مركز أبحاث إسرائيلي: حزب الله مستعد للحرب وقوة الرضوان يمكنها غزو الأراضي الإسرائيلية

العراق يبدي انزعاجه للأمم المتحدة بسبب "الاعتماد على آراء أطراف أخرى"

صحيفة إسرائيلية تكشف أسبابا جديدة للفشل في توقع عملية طوفان الأقصى
الجريدة الورقية