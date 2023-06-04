اقتصادي: طرح أذون الخزانة الدولارية ضربة قوية للسوق السوداء

قال علاء عوض الخبير الاقتصادي، أن طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة جديدة بـ540 مليون دولار أمريكي اليوم الأحد يأتي في إطار سياسية البنك الحكيمة لسد الفجوة التمويلة الدولارية وتوفير السيولية من العملة الصعبة لسداد التزاماته المالية في وقت تشن فيه حرب تشكيك مغرضة من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية علي الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالديون المستحقة عليه.

الخبير الاقتصادي علاء عوض

وأضاف علاء عوض، في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أن نجاح البنك المركزي المصري الشهر الماضي في الحصول على مليار دولار من خلال بيع أذون خزانة بالدولار و بمتوسط عائد 4.9%، تُعد إشارة هامة على عودة الثقة في الجنيه المصري الفترة القادمة، مضيفاً أن نجاح هذا الطرح بعائده المنخفض مقارنة بسعر الفائدة على الدولار في أمريكا الذي تجاوز 5% في ظل حرب تقارير المؤسسات المالية الدولية التي توقعت تخلف مصر عن سداد ديونها يمهد لما بعده من أخبار إيجابية، ويؤشر الى تدفقات دولارية قادمة الى السوق المصري وهو ما تحقق بالفعل عبر وقف تدهور مركز عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية.

وتوقع الخبير الاقتصادي، نجاح الطرح الذي أعلنه البنك المركزي بقيمة 540 مليون دولار دولار غدا الاثنين، انه سوف يشهد قبولاً واسع المجال.

وأشار أن نجاح طرح أذون الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي غدًا ستكون بمثابة أشارة قوية على تحسُن سعر الجنيه المصري امام الدولار الفترة القادمة.

وأختتم علاء عوض حديثه، أن هذا الطرح سيمثل نجاح وضربة قوية لمضاربي السوق السوداء ومروجي نظرية التعويم الرابع تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، بعد أن بدأت مصر تتحرر من اجنداتها مؤخرا وهو ما انعكس بشكل إيجابي على انحسار التضخم وتحسن الحالة الصحية للاقتصاد المصري بشكل تدريجي.

يذكر أن البنك المركزي قد أعلن اليوم الاحد عن طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لسد العجز المتواجد بين الإيرادات والمصروفات.

وجاء أذون الخزانة المطروحه اليوم على شريحتين، بلغت الأولى 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والثانية لمدة 273 يوما لأجل وقيمة 17 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك.