البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الأحد، عن طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه بدلاً من وزارة المالية لسد العجز المتواجد بين الإيرادات والمصروفات.

وجاءت أذون الخزانة المطروحه اليوم على شريحتين، بلغت الأولى 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والثانية لمدة 273 يوما لأجل وقيمة 17 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك.

البنك المركزي المصري

ويذكر أن المركزي المصري رفع خلال آخر عطاء يوم الخميس الماضي متوسط أسعار العائد المرجح حتى 23.94% للأذون أجل 6 شهور، ونحو 23.88% للأذون أجل عام كامل.

ويتوقع أن ينعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة المدارة على الأموال المصرفية فى 22 يونيو الجاري، والتي قررت تثبيتها خلال جولة مايو الماضي عند 18.25% و19.25% إيداع واقراض لليلة واحدة على الترتيب.