شريف إكرامي يدعم مصطفى شوبير قبل نهائي أفريقيا

وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز الحالي والأهلي السابق ، رسالة دعم إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول بالأحمر قبل ساعات من انطلاق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





ومن المنتظر أن يحرس مصطفى شوبير عرين الأهلي خلال مواجهة الليلة في ظل غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي لمعاناته من تداعيات الإصابة ورغبة كولر المدير الفني في عدم المجازفة بإشراكه ، كذلك إصابة علي لطفي الحارس الثاني.



وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل تويتر : كل الدعم للحارس الواعد مصطفي شوبير في مباراة اليوم..المباريات الكبيره تصنع الحراس الكبار..بطل افريقيا مع زملائك يا وحش باذن الله.. كل التوفيق و المساندة يا بطل

الاجتماع الفني ..

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي عقد عصر الأمس بمقر النادي بالجزيرة، وحضره من الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في تواجد ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي النادي المغربي .

وخلال فعاليات الاجتماع تم الحديث عن كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص المقرر ارتداؤه لكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

وتم خلال فعاليات الاجتماع الاستقرار على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، بينما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

تصريحات كولر ..

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثقته في قدرة فريقه على الظهور بشكل جيد خلال مباراة الوداد بعد متابعة التدريبات ومشاهدة مباريات الفريق المغربي ودراسته لكافة نقاط القوة والضعف

وواصل تصريحاته : "سعيد بالتواجد مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. خلال مرحلة المجموعات كان هنا عدم ثقة من البعض في صعود الفريق، ولكن الأحمر استطاع أن يواصل مسيرته وسيخوض مباراة الذهاب في نهائي دوري الأبطال».

وأضاف الوداد من الفرق القوية والمميزة داخل القارة السمراء ، ونسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا من مباراة الذهاب وتسهيل المهمة قبل خوض مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.