الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

طاهر أبو زيد يكشف سر إنجازات الأهلي

طاهر أبوزيد
طاهر أبوزيد

 كشف طاهر أبو زيد نجم الكرة المصرية السابق، سر إنجازات ونجاحات النادي الأهلي بمختلف المجالات والألعاب.

 وقال طاهر أبو زيد خلال تصريحات تليفزيونية: “أجمل شيء في الأهلي أن الإدارات تكمل بعضها، وحفل افتتاح فرع التجمع جمع بين كل المسؤولين وعائلة النادي الأهلي وكان يومًا مبهجًا نتمنى أن يكتمل هذا اليوم بفوز مطمئن على نادي الوداد المغربي”.

 وأضاف: “النادي الأهلي أحد أعمدة الرياضة المصرية، له محبين في كل مكان والفرع الرابع خدمة جديدة للأهلي، وجهد مشكور لجميع مجالس إدارات الأهلي السابقة، المجلس الحالي يتوج ما قدمته المجالس السابقة”.

 وأتم تصريحاته: "أهلي مدينة نصر، بدأ فيه عبده صالح الوحش وأكمله صالح سليم حتى ظهر للنور، نفس الشيء في أهلي الشيخ زايد، بدأ مع صالح سليم وطوره محمود طاهر، كما بدأ طاهر في فرع التجمع الخامس وبدأ في شراء أرض الفرع، ثم جاء مجلس محمود الخطيب واستكمل المشوار وأظهر الفرع للنور”.

 الأهلي والوداد:

 يستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 الأهلي يبحث عن الثأر واستعادة لقب أفريقيا بعد الخسارة في النسخة الماضية أمام الوداد في المغرب بهدفين من دون رد، في المقابل يبحث الوداد عن تأكيد تفوقه وزعاته لأفريقيا للمرة الثانية على التوالي حال تتويجه بالأميرة السمراء.

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 وصل الأهلي إلى نهائي أفريقيا على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

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