أبرز ما قدمه الأهلي في تاريخ مشاركاته بنهائي دوري أبطال أفريقيا

نهائي جديد يجمع بين فريقي الأهلي والوداد المغربي من أجل الحصول على الأميرة السمراء والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها بالممكلة العربية السعودية.





وتعد هذه المرة الثالثة التي يقام فيها نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والمرة الثانية بينهما في النهائي بنظام الذهاب والإياب.



ويواجه الأهلي عقدة تاريخية يسعى لكسرها تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر حيث لم يسبق له الفوز على الوداد المغربي والتتويج باللقب على حسابه.



وتأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشر في تاريخه بعدما فاز على الترجي الرياضي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ويستهدف النادي الأهلي تعويض خسارته أمام الوداد المغربي بنهائي العام الماضي، والفوز باللقب رقم 11 في تاريخه في النهائي الإفريقي الأول للسويسري مارسيل كولر.



وبلغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، وقد نجح في التتويج باللقب مرتين في آخر 3 مشاركات له في المباراة النهائية للبطولة.



تاريخ الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا





يتمتع النادي الأهلي بتاريخ كبير وطويل في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث وصل للمباراة النهائية 16 مرة كأكثر فريق يصل للنهائي في تاريخ البطولة كما يعد هو الفريق الأكثر تحقيقًا للفوز نهائي التشامبيونزليج الافريقي بواقع 10 انتصارات.



وحصل الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات كأكثر فريق تتويجًا باللقب بينما كان وصيف البطولة 5 مرات منها مرتين أمام الوداد المغربي.



وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021 بينما احتل الوصافة أعوام 1983، 2007، 2017، ٬2018 2022.



ويمتلك الأهلي أرقام مميزة في النهائي بعدما لم يسبق له الخسارة سوى في مباراة نهائية واحدة من أصل 13 مباراة نهائية لعبها على أرضه بمسابقة دوري أبطال أفريقيا فقد فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة.



كما تكرر تتويج النادي الأهلي باللقب في نسختين متتاليتين 3 مرات ، أعوام 2005 و2006 / 2012 و2013 / 2020 و2021.



وكان التتويج الأخير للنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2021 بعدما فاز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة تحت قيادة بيتسو موسيماني.