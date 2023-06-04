مد العمل ساعة بالخط الثالث للمترو استعدادًا لمباراة الأهلي والوداد اليوم

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تجهيزات الخط الأخضر لمباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم الأحد الساعة الـ10 مساءً، مشددة على أنها ستقلل الفرق بين كل قطارين لخمس دقائق ونصف.

مباراة الأهلي والوداد الأحد:

وكشفت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عن مد العمل الخط الثالث لساعة زيادة بعد منتصف الليل حتى الواحدة صباحًا للوصول أسرع لجماهير النادي الأهلي وسهولة الانتقال.

ونوهت الشركة بأن محطات المترو للخط الثالث ستعمل حتى الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل، علمًا بأن المباراة ستقام الساعة 10 مساءً، ونبهت على مشجعى الدرجة الثالثة النزول فى محطة أرض المعارض، وعلى مشجعى الدرجة الثانية النزول فى محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين.

الأهلي يختتم مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الأهلي والوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والوداد اليوم الأحد:

وأدى الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء أمس على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.