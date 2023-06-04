ميسي يوجه رسالة لباريس سان جيرمان

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة إلى ناديه، بعد إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال ليو- بطل العالم 2022 بقطر في بيان: شكراً للنادي ولمدينة باريس وسكانها على هذين العامين، أتمنى لهم التوفيق في المستقبل.

ووصل ميسي إلى النادي الفرنسي في العام 2021 بصفقة انتقال مجانية من نادي برشلونة الإسباني، فلعب 74 مباراة، وسجّل 32 هدفاً، وقدّم 35 تمريرة حاسمة.

لكنه لم يكن قادراً على مساعدة الباريسيين في هدفهم الأسمى، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيانه إن :باريس سان جيرمان يفخر بأنه كان قادراً على أن يضمّ في صفوفه أفضل لاعب في التاريخ، ويتمنى بمشاعر صادقة، نجاحات عدة لليو في مسيرته.