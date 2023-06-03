تشافي: نريد ميسي ونتمنى تتويج ليفاندوفسكي بجائزة الهداف

شدد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني على أن فريقه يرغب في إنهاء الموسم بفوز وشعور جيد عندما يلتقي بسيلتا فيجو.

وأكد على أن الفريق يرغب في تحقيق الأهداف الفردية من خلال ضمان جائزة الهداف للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجانب رقم تير شتيجن الفريق ذي يريد تحقيقه.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو، حيث قال: "نبحث عن انهاء الموسم بانتصار رائع وشعور جيد، كما لدينا أهداف فردية نسعى لتحقيقها وهي أن نضمن جائزة هداف الليجا لروبرت ليفاندوفسكي ورقم تير شتيجن الفريد الذي يريد تحقيقه".

بينما علق على ميركاتو البارسا الصيفي، فقال:"نمتلك أهداف خاصة بنا، ولا ينبغي علينا دائمًا إيضاحها".

وحول عودة ميسي، قال: "أرغب بعودته وهو يعرف ذلك، لذلك قلت مؤخرًا ان الأمر يعتمد عليه، كما أننا نبحث عن التعاقد مع محور، أهم أولويتين بالنسبة لي وسيكون السيناريو المثالي هو عودة ميسي والتعاقد مع محور سوبر رفيع المستوى".

وحقيقة تقديم برشلونة عرضًا لميسي خلال الفترة المقبلة، قال: " الأمر يتعلق بالبارسا وماتيو أليماني، بالنسبة له فسوف يساعدنا كثيرًا".

وعن اللاعبين الراحلين عن برشلونة وبالأخص أنسو فاتي، قال: "ليس لدي مزيد من الحديث، ليس فقط عن أنسو بل الكل، أعرف أنكم ستسألونني عن من سيخرج والتعاقدات القادمة لكن لا يمكنني قول شيء والأمر أيضًا يعتمد على خطة الدوري الإسباني".

بينما طشف حقيقة غضب جول كوندي، فقال: "ليس لدي معلومة، قلت قبل ذلك وتحدثت عن أن ليس هناك أي مشاكل، هل يجب أن يوضح بنفسه.. هذا أمر شخصي".

وكشف تشافي عن أن برشلون متفائل من قرارات الليجا فيما يخص اللاعبين التي سيتعاقد معهم وأيضًا خطة التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأتم تشافي تصريحاته بالحديث عن إلكاي جوندوجان، فقال: "الموضوع كله هو وضعنا الصعب، فأنا أحلم كثيرا، أريد أن أحظى باللاعبين السوبر، لكن لا نعلم ما إذا كان بإستطاعتنا التعاقد مع أي لاعب".

الجدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو، في المباراة التي تُلعب في العاشرة من مساء الغد، والتي يستضيفها ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإسباني.