صلاح الدين عبد الله مدير تحرير جريدة "الوفد" يحصل على درجة الدكتوراه

حصل الزميل صلاح الدين عبدالله مدير تحرير جريدة "الوفد" على درجة الدكتوراه المهنية "DBA" في إدارة الأعمال من كلية التجارة وإدارة الاعمال - جامعة حلوان، في رسالة بعنوان " تقييم دور بورصة الأوراق المالية في التعبير عن حالة الاقتصاد المصري".

تشكلت لجنة التقييم والحكم من الأستاذ الدكتور/ عادل محمد زايد – أستاذ إدارة الأعمال- كلية التجارة - جامعة القاهرة – رئيسا، و الأستاذ الدكتور أماني عبد العزيز فاخر - أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان- مشرفا، الأستاذ الدكتور إيمان حسن على – أستاذ الاقتصاد- كلية التجارة وإدارة الأعمال -جامعة حلوان -عضوا.

هدفت الدراسة إلى تقييم دور بورصة الأوراق المالية في التعبير عن حالة الاقتصاد المصري بالإضافة إلى وضع تصور كامل لسوق الأوراق المالية المصري وتاريخ البورصة المصرية،

توصلت الدراسة إلى إن العلاقة بين معدل التضخم والقيمة السوقية للأسهم والمؤشر العام لسوق الأوراق المالية علاقة عكسية وهو الأمر الذي يتضح في الواقع العملي، كنتيجة أن اغلب المتعاملين في السوق بصفة يومية هم صغار المستثمرين، أى أن أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وارتفاع معدل التضخم يؤدى بهم إلى محاولة تسييل محافظهم الاستثمارية لتعويض الارتفاع الذي يحدث لأسعار السلع والخدمات داخل المجتمع، وهو الأمر الذي يتفق مع النظرية الاقتصادية.

كما توصلت النتائج إلى أن أن البورصة غير معبر حقيقي عن الاقتصاد الكلي

اقترحت الدراسة عدد من التوصيات من شأنها تسهم في تحسين وتطوير الأسواق المالية وتطويرها، منها.