قضت بمحكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن ١٢١ متهمًا على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وإعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنائية مغايرة.

رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب:

قال المحامي خالد علي، إنه تم رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب بعد صدور حكم من محكمة النقض، قضت فيه بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب.

إدارج أبو تريكة على قوائم الإرهاب:

أوضح "علي" أن القضية الشهيرة باسم محمد أبو تريكة، التي تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء القرار، فتم في 2018 إدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج.

وأشار المحامي خالد علي إلى أن النيابة في أبريل 2018، كانت تقدمت بطلب مد المدة لـ5 سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018، وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض، وإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.

كانت محكمة النقض أصدرت حكًما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة، وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.