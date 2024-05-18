النهائي يشتعل مبكرًا بحرب التصريحات.. الشعباني يرد على جوميز

اشتعل نهائي كأس الكونفدرالية مبكرًا بين الزمالك ونهضة بركان، وذلك بعد انطلاق حرب تصريحات بين البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض، والتونسي معين الشعباني، مدرب الفريق المغربي.

وكان جوميز صرح في المؤتمر الصحفي، الذي أٌقيم، منذ قليل، أن الزمالك أكبر من نهضة بركان المغربي، وهو ما أثار غصب المدرب التونسي معين الشعباني ليرد عليه في المؤتمر الخاص به.

وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي ردًا على جوميز:"فريق نهضة بركان نادٍ كبير ببطولاته وهزمناك في المغرب".

وتابع: "فريق بيراميدز يتفوق عليك ويتصدر الدوري بدون جمهور".

في سياق متصل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض" .

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من: عبد الواحد السيد، مدير الكرة، وعمرو أبو العز، المدير الإداري، والدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، وأحمد إبراهيم، مدير شؤون اللاعبين، وسعد عابدين إداري الفريق، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا، مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي وطاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.