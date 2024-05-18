إصابة ماندو العدل بجلطة في القلب.. أول صورة له من المستشفى (شاهد)

أعلن المخرج ماندو العدل عن إصابته بجلطة في القلب، نتيجة لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك".

تفاصيل إصابة ماندو العدل بجلطة في القلب:

و نشر ماندو العدل صورة من أحدث ظهور له من داخل المستشفى التي نُقل إليه للإطمئنان على حالته الصحية، التي أظهر فيها يده فقط، وأرفقها بتعليق: "الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها.. شكرًا يارب على كل حاجة".

ماندو العدل

ماندو العدل في المستشفى

على صعيد آخر، ينتظر المخرج ماندو العدل عرض أحدث أفلامه "الملحد"، للكاتب إبراهيم عيسى، ومن المقرر أن يشارك في بطولته النجوم أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وتارا عماد، وشيرين رضا، وصابرين، وهو من إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان حرص العدل على التعليق على الهجوم العنيف الذي تعرض له فيلم "الملحد" وصناعه، قبل عرضه في السينمات، مشيرًا إلى أن سبب هذه الضجة هو اسم العمل.

ماندو العدل وفيلم الملحد

ماندو العدل عن ضجة فيلم “الملحد”: أجرأ فيلم عربي بس كان لازم نناقش الفكرة:

أضاف "العدل": "إحنا بنتكلم عن نقطة شائكة مثل الإلحاد، بالإضافة إلى اسم الكاتب إبراهيم عيسى، الذي يُحدث جدلًا بشكل عام بمجرد سماعه، لذا من الطبيعي أن تكون الناس متحفزة ضد العمل".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا مقدر أي ردود أفعال سوف تحدث عليه، لأنه أجرأ فيلم عربي، وعمل صعب وحساس، وضميري مرتاح ناحيته، لأن هذه الظاهرة منتشرة وكان المفترض أن تناقش هذه الفكرة".

ماندو العدل

في الوقت نفسه، كان السيناريست إبراهيم عيسى أعلن عن حصول فيلم “الملحد” على ترخيص بالعرض من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بتصنيف عمري للكبار فقط +16، وذلك بعد مرور 4 أشهر على الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم.

إبراهيم عيسى يعلن موافقة الرقابة على عرض فيلم "الملحد":

اكتفى إبراهيم عيسى بنشر صورة ترخيص هيئة الرقابة بالموافقة على عرض فيلم “الملحد”، دون التعليق عليها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمر الذي شوّق الجمهور لمعرفة موعد عرض الفيلم وطرحه بمختلف دور العرض السينمائي.

وكان فيلم "الملحد" أثار ضجة واسعة منذ الإعلان عنه والكشف عن البوستر الرسمي له، نظرًا لتناوله قضية شائكة تشغل الرأي العام، حيث يناقش الفيلم في إطار درامي تشويقي، قضية التطرف الديني والإلحاد، وتأثير تلك الظواهر على المجتمع، فضلًا عن الدوافع الكامنة وراء كُفر وإلحاد البعض بشكل مفاجئ.

إبراهيم عيسى يكشف سبب كتابته فيلم “الملحد” رغم حساسية مضمونه:

سبق وصرح الإعلامي إبراهيم عيسى في لقاء تليفزيوني، بأنه كتب فيلم "الملحد" عقب انتشار ظاهرة الملحدين بشكل لافت بين الشباب في الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي دفعه لتسليط الضوء عليها بشكل عقلاني، مع حرصه على توضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين، والتدين الذي يأتي دون تفكير أو تدبر.

ماندو العدل

آخر أعمال ماندو العدل:

كانت آخر أعمال المخرج ماندو العدل السينمائية، فيلم "ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف الدسوقى، تأليف مدحت العدل.