حار نهارًا معتدل ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، إذ يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يشهد غدًا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر:

وكشفت الهيئة عن حالة البحر المتوسط لتكون حالته خفيف إلى معتدل، مع وجود ارتفاع في الأمواج من "1 إلى1.50 متر"، واتجاه الرياح شمالية غربية: شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون حالته معتدل، مع وجود ارتفاع في الأمواج من "1.5 إلى 2 متر"، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

المنيا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

أسيوط العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

كفر الشيخ العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

الاسماعيلية العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

السويس العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

العريش العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

شرم الشيخ العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

الغردقة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

بني سويف العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

الفيوم العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

الوادي الجديد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

ابو سمبل العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.