الحر يجتاح البلاد .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، حيث رصدت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية قد سجلت وصول درجة الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم لـ40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه اعتبارا من غدا السبت انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة السبت

القاهرة العظمى 34 ، الصغرى 21

العاصمة الإدارية العظمى 35، الصغرى 22

الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 20

العلمين الجديدة العظمى 27، والصغرى 20

مطروح العظمى 26، الصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 26

الغردقة العظمى 37، الصغرى 24

أسيوط العظمى 39 ، الصغرى 27

سوهاج العظمى 41 الصغرى 26

قنا العظمى 42، الصغرى 27

الأقصر العظمى 42 الصغرى 27

أسوان العظمى 43، الصغرى 28