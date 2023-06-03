سقوط أمطار خفيفة واعتدال حالة الطقس بالإسماعيلية

تراجعت درجات الحرارة مع ساعات الصباح الأولى اليوم السبت على الأجواء بمحافظة الإسماعيلية وساد طقس معتدل في الصباح مع سقوط خفيف للأمطار .

واستئنفت حركة الصيد أعمالها مساء أمس مع هدوء حدة العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين.فيما انتظمت حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية مع وضوح الرؤية الأفقية.

وتواصل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظامها بقافلتي الشمال القادمة من البحر المتوسط والجنوب القادمة من البحر الاحمر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض درجة الحرارة على محافظة الإسماعيلية من (٥:٤ درجة مئوية ) .العظمى ٣٥ ° والصغرى ٢٤ درجة مئوية.

وشهدت البلاد يومي الخميس والجمعة الماضيين هبوب رياح مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة مما تسبب في سقوط أشجار ولافتات وأعمدة انارة وأسلاك كهربائية .