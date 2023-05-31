أخر تحديث أسعار الذهب في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 31 مايو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2340 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 410 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2340 جنيهًا حتى الآن.

أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب

من أهم أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، العرض والطلب، إذ يدفع زيادة الإقبال على المعدن الأصفر الأسعار نحو الأعلى على خلفية اتجاه المستثمرين الذي يعزز من قيمته في الأسواق لكونه ملاذًا آمنًا.

الأمر الثاني، تنعكس فيه الأمور في حالة العزوف عن المعدن الأصفر الذي يضعف من بريق الذهب الذي يدفعه نحو الانخفاض في الأسواق عن طريق تحول المستثمرين نحو الدولار.

أسعار الذهب فى مصر الآن:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2340 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2674 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 2006 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1560 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18720 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1964 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب العالمي

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى سعر 1958.80 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ 17 مارس في وقت سابق اليوم.

كما ارتفعت أسعار الذهب للعقود الآجلة الأميركية بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.7% لتصل إلى مستوى سعر 1958 دولاراً عند التسوية.

المعادن النفيسة الأخرى:

أسعار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى مستوي سعر 23.17 دولار للأونصة.

بينما هبطت أسعار البلاتين بنسبة بلغت نحو 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 1018.44 دولار، وانخفضت أسعار البلاديوم بنسبة بلغت نحو 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 1406.82 دولار.