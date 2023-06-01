أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2340 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2340 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18720 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.

الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.

أيضاً عمليات رفع الفائدة المستمرة حتى الآن من قبل البنوك المركزية العالمية تدفعهم إلى الاحتفاظ بالذهب كاحتياطي ومخزن مهم للقيمة خلال الفترة الحالية الغير مستقرة في الاقتصاد العالمي.

اشترت البنوك المركزية كميات قياسية من الذهب العام الماضي وصلت إلى 1078 طنًا، مما عزز الاحتياطيات لدى الدول بالذهب. وخلال الربع الأول من هذا العام أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في عام 2000 وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

الذهب العالمي

استقرت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

وكان رد فعل المستثمرين هادئا على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يسمح بتعليق سقف الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد، وتحول تركيز السوق الآن إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت بدوره على مشروع القانون وكذلك إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.

وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب في سنغافورة إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولارا على المدى القريب لكنها لن تشهد تحركا صعوديا كبيرا لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.