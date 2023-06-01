أسعار الذهب اليوم الخميس 1 يونيو

أسعار الذهب.. استقرت أسعار المشغولات الذهبية، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 1 يونيو، ليسجل عيار 21 نحو 2340 جنيه للجرام، على الرغم من تراجع أسعار الأوقية عالميًا.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها ننشر لكم أسعار الذهب المحلية والعالمية في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 ليبلغ 2340 جنيه للجرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2674.25 جنيه للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.

سعر الذهب عيار 18

وفي ذات السياق، بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2005.75 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 14

بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم، نحو 1560 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 18720 جنيها، حيث يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

سعر أونصة الذهب اليوم:

أما عن سعر أونصة الذهب فسجل الآن 1964 دولارا للبيع، و1963 دولارا للشراء.

أسعار الذهب العالمية:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متأثرة بنجاح تمرير صفقة الديون الأمريكية في مجلس النواب الأمريكي، وثبات مؤشر الدولار.

وفي الوقت نفسه، تتحرك الأسعار في نطاق ضيق ترقبًا لصدور بيانات هامة من المتوقع أن تحرك الأسواق وتغير الاتجاهات، وستصدر اليوم بيانات إعانات البطالة الأمريكية، بجانب بيانات التوظيف الأولية، وأيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18% إلى 1978 دولار للأوقية، فيما هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.05% إلى 1961 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار دون ارتفاع أو انخفاض عند 104.245 نقطة.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب في الأسعار خلال الفترة الحالية، بعد موجه الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها خلال الشهر الماضي بعد أن وصل سعر الذهب في مصر عيار 21 لـ 2800 جنيه، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالإعفاء الجمركي عن الذهب القادم من الخارج ما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لفترة 6 أشهر.