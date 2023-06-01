الذهب يستقر مع توقعات برفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمي، حاله من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو، مدعومة بتراجع الدولار وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

وكان رد فعل المستثمرين هادئا على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يسمح بتعليق سقف الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد، وتحول تركيز السوق الآن إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت بدوره على مشروع القانون وكذلك إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.

وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب في سنغافورة إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولارا على المدى القريب لكنها لن تشهد تحركا صعوديا كبيرا لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0446 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وتراجعت أسعار السبائك على أساس شهري في مايو.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.52 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.5 إلى 998.33 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1376.41 دولار.

أسعار الذهب في مصر

عيار 21 يسجل 2340 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18720 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن إجرائه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، إذ صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.

الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.