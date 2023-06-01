التحفظ على طالبة لأدائها الامتحان بدلا من شقيقتها بالجيزة

تحفظت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرداسة، على طالبة لمحاولتها أداء الامتحان بدلا من شقيقتها، في مدرسة ثانوي تجاري بدائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بورود بلاغا لمركز شرطة كرداسة، باشتباه مراقبي الامتحان بمدرسة ثانوي تجاري، بطالبة تؤدي الامتحان، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أنها تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها.

وبمواجهة الطالبة اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياق منفصل قررت نيابة قسم بلبيس بمحافظة الشرقية، حبس طالب جامعي، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهامه بإنهاء حياة والدته طعنا بسلاح أبيض، داخل منزلهم بمنطقة حي النادي بدائرة قسم شرطة بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع جريمة إنهاء حياة ربة منزل على يد ابنها في منطقة حي النادي بدائرة قسم شرطة بلبيس.

العثور على جثمان ربة منزل في الشرقية

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة في الشرقية، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على "هناء. م. ح" 48 عاما ربة منزل ، جثمان هامد، متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالرقبة، داخل منزلها بحي النادي بدائرة القسم.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابنها ويدعى " أحمد. م. ب" 22 عاما طالب بكلية الحاسبات والمعلومات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان أن المتهم يقيم رفقة والدته، وأنه مضطرب نفسيا خاصة بعد وفاة والده منذ عام ونصف تقريبا، وكان دائم التشاجر مع والدته المجني عليها.

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق في الشرقية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وحبس المتهم على ذمة التحقيق في الواقعة.